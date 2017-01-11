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Спасатели обнаружили тело мужчины во время ликвидации пожара в Кропивницком

Спасатели обнаружили тело мужчины во время ликвидации пожара в Кропивницком

Киев • УНН

 • 7895 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Кропивницком спасатели обнаружили тело во время тушения пожара. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Кировоградской области.

Так, 10 января в 15:01 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: ул. Ингулонабережная, г. Кропивницкий.

На месте происшествия спасатели установили, что в доме горят вещи домашнего обихода площадью 32 м2. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1978 г.р. В 16:23 пожар был локализован и в 18:37 - ликвидирован.

К тушению пожара привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда УГосЧС области. Причину пожара и обстоятельства смерти мужчины выясняют специалисты.

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