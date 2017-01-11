Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації пожежі у Кропивницькому

Так, 10 січня о 15:01 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку за адресою: вул. Інгулонабережна, м. Кропивницький.

На місці події рятувальники встановили, що у будинку горять речі домашнього вжитку площею 32 м2. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1978 р.н.О 16:23 пожежу локалізовано та о 18:37 — ліквідовано.

До гасіння пожежі залучались 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки 1-го Державного пожежно-рятувального загону У ДСНС в області. Причину пожежі та обставини смерті чоловіка з’ясовують фахівці.