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Спасатели освободили из снежных заносов 24 автомобиля в Кировоградской области

Спасатели освободили из снежных заносов 24 автомобиля в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 6474 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. Спасатели Кировоградской области за минувшие сутки освободили из снежных заносов 24 авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС области, сообщает УНН.

Таким образом, во время дежурства 8-9 января спасатели Кировоградской области осуществили 20 выездов только для оказания помощи водителям легковых и грузовых автомобилей на автодорогах области.

К буксировке автотранспортных средств, которые попали в снежные заносы, привлекались пожарно-спасательные подразделения Светловодского, Новгородковского, Александрийского, Благовещенского, Добровеличковского районов и г. Кропивницкий.

Больше всего звонков на "101" с просьбой о помощи поступило из Благовещенского и Добровеличковского районов.

Спасатели этих районов осуществили в течение суток по 5 выездов, освободив при этом соответственно 7 и 5 автомобилей.

Последний раз в течение суток уже после полуночи 9 января спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Добровеличковка привлекались к оказанию помощи бригаде скорой медицинской помощи, которая направлялась из райцентра к больному в с. Михайловка. С помощью троса спасатели вытащили автомобиль из сугроба, отбуксировали в село и помогли доставить больного в лечебное учреждение в райцентре.

Напомним, по состоянию на утро 9 января на дорогах Херсонской области государственного и регионального значения движение восстановлено.

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