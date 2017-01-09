Спасатели освободили из снежных заносов 24 автомобиля в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. Спасатели Кировоградской области за минувшие сутки освободили из снежных заносов 24 авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС области, сообщает УНН.
Таким образом, во время дежурства 8-9 января спасатели Кировоградской области осуществили 20 выездов только для оказания помощи водителям легковых и грузовых автомобилей на автодорогах области.
К буксировке автотранспортных средств, которые попали в снежные заносы, привлекались пожарно-спасательные подразделения Светловодского, Новгородковского, Александрийского, Благовещенского, Добровеличковского районов и г. Кропивницкий.
Больше всего звонков на "101" с просьбой о помощи поступило из Благовещенского и Добровеличковского районов.
Спасатели этих районов осуществили в течение суток по 5 выездов, освободив при этом соответственно 7 и 5 автомобилей.
Последний раз в течение суток уже после полуночи 9 января спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Добровеличковка привлекались к оказанию помощи бригаде скорой медицинской помощи, которая направлялась из райцентра к больному в с. Михайловка. С помощью троса спасатели вытащили автомобиль из сугроба, отбуксировали в село и помогли доставить больного в лечебное учреждение в райцентре.
Напомним, по состоянию на утро 9 января на дорогах Херсонской области государственного и регионального значения движение восстановлено.