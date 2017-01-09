Рятувальники вивільнили зі снігових заметів 24 автомобілі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Рятувальники Кіровоградщини вивільили 24 авто зі снігових заметів впродовж минулої доби. Про це поінформували в прес-службі У ДСНС в області, повідомляє УНН.
Таким чином, впродовж доби чергування 8-9 січня рятувальники Кіровоградщини здійснили 20 виїздів лише для надання допомоги водіям легкових і вантажних автомобілів на автошляхах області.
До буксирування автотранспортних засобів, які потрапили у снігові замети, залучались пожежно-рятувальні підрозділи Світловодського, Новгородківського, Олександрійського, Благовіщенського, Добровеличківського районів та м.Кропивницький.
Найбільше дзвінків на «101» з проханням про допомогу надійшло з Благовіщенського та Добровеличківського районів.
Рятувальники цих районів здійснили впродовж доби по 5 виїздів, вивільнивши при цьому відповідно 7 та 5 автівок.
Востаннє за добу вже після півночі 9 січня рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківка залучались до надання допомоги бригаді швидкої медичної допомоги, що прямували з райцентру до хворого в с.Михайлівка. За допомогою тросу рятувальники витягли автомобіль швидкої з перемету, відбуксирували до села та допомогли без перешкод доставити хворого до лікувального закладу у райцентрі.
Нагадаємо, станом на ранок 9 січня на дорогах Херсонської області державного та регіонального значення рух відновлено.