Спасатели отбуксировали автобус с 10 пассажирами в пункт обогрева
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня около 02:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей отбуксировать рейсовый автобус с пассажирами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
На место вызова выехало отделение бойцов ГосЧС 24-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек.
Как выяснилось, рейсовый автобус Iveco двигался из Киева в Черновцы. Вблизи с.Старий Любар Любарского района водители решили заехать на автозаправочную станцию, однако дальше продолжить движение автобус не смог. В то время в нем находились 14 пассажиров. Водители, оценив состояние машины, позвонили спасателям и сообщили, что довести до места назначения людей не могут.
Еще до прибытия бойцов ГосЧС четверо пассажиров связались со своими родственниками, которые через некоторое время забрали их на собственном автотранспорте.
В результате взаимодействия спасателей и водителей с помощью троса, транспортное средство отбуксировали в пункт обогрева центральной районной больницы. Уже на месте пассажиров и 2 водителя автобуса накормили и предоставили места для отдыха.
Напомним, 7 января николаевские спасатели прокладывали путь медикам к больному малышу.