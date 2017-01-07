Рятувальники на Житомирщині відбуксирували автобус із 10 пасажирами до пункту обігріву

На місце виклику виїхало відділення бійців ДСНС 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 4 осіб.

Як з’ясовано, рейсовий автобус Iveco рухався із Києва до Чернівців. Поблизу с.Старий Любар Любарського району водії вирішили заїхати на автозаправну станцію, однак далі продовжити рух автобус не зміг. На той час у ньому перебувало 14 пасажирів. Водії, оцінивши стан машини, зателефонували до рятувальників та повідомили, що довести до місця призначення людей не можуть.

Ще до прибуття бійців ДСНС четверо пасажирів зв’язалися із своїми родичами, які через деякий час забрали їх на власному автотранспорті.

В результаті взаємодії рятувальників та водіїв за допомогою тросу, транспортний засіб відбуксирували до пункту обігріву центральної районної лікарні. Вже на місці пасажирів та 2 водіїв автобусу нагодували та надали місця для відпочинку.

Нагадаємо, 7 січня миколаївські рятувальники прокладали шлях медикам до хворого малюка.