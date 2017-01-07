Спасатели сообщили о снегопадах и метелях в воскресенье
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По данным Украинского гидрометеорологического центра, продление периода неблагоприятных погодных условий с сильными снегопадами, метелями и гололедом ожидается в Украине 8 января. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о продлении периода неблагоприятных погодных условий 7-8 января 2017 года (сильные снегопады, метели, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежный накат, ветер северный 17-22 м/с, порывы до 22 м/с)", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили об ограничениях на движение транспорта в ряде областей по состоянию на 12:00.
Так, в Одесской области ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Измаильского, Ренийского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского районов области с 18:00 6 января.
С 12:00 6 января ограничено движение для всех категорий транспортных средств на участках дорог: Н-11 Днепропетровск-Николаев Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье в Днепропетровской области.
В Кировоградской области с 10:00 субботы на дорогах общего пользования движение транспортных средств было восстановлено, кроме ряда участков. Однако, с 15:00 7 января снова вводится ограничение движения транспортных средств по всей сети дорог по области.
В Черкасской области, как отмечается, по информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
Как сообщал УНН, по данным "Автодорог Украины", ограничения на движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Черкасской области отменено с 14:00 субботы.
В Николаевской области из-за перемещения снежного покрова под воздействием сильного ветра решено с 12:00 7 января закрыть движение на автодорогах М-14 и М-13 для проезда всех категорий транспортных средств. Это необходимо для недопущения заторов в движении и обеспечения оперативной расчистки дорог от снега, добавили в ГосЧС.