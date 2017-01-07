Рятувальники повідомили про снігопади і хуртовини в неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. За даними Українського гідрометеорологічного центру, продовження періоду несприятливих погодних умов з сильними снігопадами, хуртовинами і ожеледицею очікується в Україні 8 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"Український гідрометеорологічний центр попереджає про продовження періоду несприятливих погодних умов 7-8 січня 2017 року (сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети, сніговий накат, вітер північний 17-22 м/с, пориви до 22 м/с)", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники нагадали про обмеження на рух транспорту в низці областей станом на 12:00.
Так, в Одеській області обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення Арцизького, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського районів області з 18:00 6 січня.
З 12:00 6 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на ділянках доріг: Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв; Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя у Дніпропетровській області.
На Кіровоградщині з 10:00 суботи на дорогах загального користування рух транспортних засобів був відновлений, окрім низки ділянок. Однак, з 15:00 7 січня знову вводиться обмеження руху транспортних засобів на всій мережі доріг по області.
На Черкащині, як зазначається, за інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.
Як повідомляв УНН, за даними "Автодоріг України", обмеження на рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту у Черкаській області скасовано з 14:00 суботи.
У Миколаївській області через переміщення снігового покриву під впливом сильного вітру вирішено з 12:00 7 січня закрити рух на автодорогах М-14 та М-13 для проїзду всіх категорій транспортних засобів. Це необхідно для недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу, додали у ДСНС.