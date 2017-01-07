Рятувальники повідомили про снігопади і хуртовини в неділю

ukru
28 березня, 20:29 • 36935 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 99436 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 125781 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 132053 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 228685 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 168958 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189001 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172797 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164975 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 351999 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
85 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

28 березня, 17:53 • 36583 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 54550 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 64441 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 39387 перегляди
Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

28 березня, 18:47 • 38354 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 228686 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 352000 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 369536 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 285875 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 54550 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72350 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84256 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168408 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170967 перегляди
Актуальне
Рятувальники повідомили про снігопади і хуртовини в неділю

Рятувальники повідомили про снігопади і хуртовини в неділю

Київ • УНН

 • 9338 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. За даними Українського гідрометеорологічного центру, продовження періоду несприятливих погодних умов з сильними снігопадами, хуртовинами і ожеледицею очікується в Україні 8 січня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"Український гідрометеорологічний центр попереджає про продовження періоду несприятливих погодних умов 7-8 січня 2017 року (сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети, сніговий накат, вітер північний 17-22 м/с, пориви до 22 м/с)", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадали про обмеження на рух транспорту в низці областей станом на 12:00.

Так, в Одеській області обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення Арцизького, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського, Саратського, Тарутинського, Татарбунарського районів області з 18:00 6 січня.

З 12:00 6 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на ділянках доріг: Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв; Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя у Дніпропетровській області.

На Кіровоградщині з 10:00 суботи на дорогах загального користування рух транспортних засобів був відновлений, окрім низки ділянок. Однак, з 15:00 7 січня знову вводиться обмеження руху транспортних засобів на всій мережі доріг по області.

На Черкащині, як зазначається, за інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.

Як повідомляв УНН, за даними "Автодоріг України", обмеження на рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту у Черкаській області скасовано з 14:00 суботи.

У Миколаївській області через переміщення снігового покриву під впливом сильного вітру вирішено з 12:00 7 січня закрити рух на автодорогах М-14 та М-13 для проїзду всіх категорій транспортних засобів. Це необхідно для недопущення заторів у русі і забезпечення оперативного розчищення доріг від снігу, додали у ДСНС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НППодії
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,852.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,895.90