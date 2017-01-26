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Спасатели на Закарпатье нашли заблудившегося туриста

Спасатели на Закарпатье нашли заблудившегося туриста

Киев • УНН

 • 4095 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Раховском районе на Закарпатье спасатели нашли туриста-лыжника, заблудившегося в районе долины Драгобрат. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Закарпатской области.

В 18:15 25 января спасатели Ясинянского горного поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося туриста из города Кременчуг Полтавской области.

Человек во время катания на лыжах в районе долины Драгобрат потерял ориентир и заблудился.

Разделившись на две группы, спасатели обследовали горные вершины и нашли заблудившегося в районе горы Крачуняска и сопроводили его до турбазы, на которой человек остановился. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

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