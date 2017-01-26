Спасатели на Закарпатье нашли заблудившегося туриста

В 18:15 25 января спасатели Ясинянского горного поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося туриста из города Кременчуг Полтавской области.

Человек во время катания на лыжах в районе долины Драгобрат потерял ориентир и заблудился.

Разделившись на две группы, спасатели обследовали горные вершины и нашли заблудившегося в районе горы Крачуняска и сопроводили его до турбазы, на которой человек остановился. В медицинской помощи мужчина не нуждался.