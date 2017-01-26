Рятувальники на Закарпатті знайшли заблукалого туриста
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Рахівському районі на Закарпатті рятувальники відшукали туриста-лижника, котрий заблукав в районі полонини Драгобрат. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Закарпатській області.
О 18:15 25 січня рятувальники Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення відшукали заблукалого туриста з міста Кременчук Полтавської області.
Чоловік під час катання на лижах в районі полонини Драгобрат втратив орієнтир та заблукав.
Розділившись на дві групи, рятувальники обстежували гірські вершини й знайшли заблукалого в районі гори Крачуняска та супроводили його до турбази, на котрій чоловік зупинився. Медичної допомоги людина не потребувала.