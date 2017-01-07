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Спасатели Хмельницкой области 11 раз тушили пожары в течение суток

Киев • УНН

 • 9355 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. Большинство пожаров произошли в результате неосторожного обращения с огнем и нарушения эксплуатации печного оборудования. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе ГосЧС в Хмельницкой области.

В результате пожаров в городе Хмельницком погиб 1 человек. Еще один гражданин получил незначительные ожоги. Всего в городе Хмельницком и Хмельницком районе произошло 5 пожаров. Еще 6 пожаров спасатели тушили в разных населенных пунктах области.

Основная причина - нарушение правил эксплуатации печного оборудования и электроприборов, говорят в ведомстве.

Напомним, во время Новогодних и Рождественских праздников спасатели и правоохранители Хмельницкой работают в режиме усиленного несения службы.

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