Рятувальники Хмельниччини 11 разів гасили пожежі протягом доби
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Більшість пожеж сталися внаслідок необережного поводження з вогнем і порушенням експлуатації пічного обладнання. Про це кореспонденту УНН розповіли у прес-службі ДСНСУ у Хмельницькій області.
Внаслідок пожеж у місті Хмельницькому загинула 1 людина. Ще один громадянин отримав незначні опіки. Загалом у місті Хмельницькому і Хмельницькому районі сталося 5 пожеж. Ще 6 пожеж рятувальники гасили у різних населених пунктах області.
Основна причина — порушення правил експлуатації пічного обладнання і електроприборів, кажуть у відомстві.
Нагадаємо, під час Новорічних і Різдвяних свят рятувальники і правоохоронці Хмельниччини працюють у режимі посиленого несення служби.