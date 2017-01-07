Рятувальники Хмельниччини 11 разів гасили пожежі протягом доби

Внаслідок пожеж у місті Хмельницькому загинула 1 людина. Ще один громадянин отримав незначні опіки. Загалом у місті Хмельницькому і Хмельницькому районі сталося 5 пожеж. Ще 6 пожеж рятувальники гасили у різних населених пунктах області.

Основна причина — порушення правил експлуатації пічного обладнання і електроприборів, кажуть у відомстві.

Нагадаємо, під час Новорічних і Різдвяних свят рятувальники і правоохоронці Хмельниччини працюють у режимі посиленого несення служби.