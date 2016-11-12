Румыния приостановила пропуск легковых авто возле КПП "Солотвино" в сторону Украины из-за акции "пересечников"
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. В связи с проведением акции протеста владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, которые перекрыли дорогу к КПП "Солотвино" на границе с Румынией, румынские пограничники временно прекратили пропуск легковых авто в Украину со стороны пункта пропуска "Сигету Мармацией". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.
Как только акция протеста завершится, румынские пограничники восстановят пропуск транспорта в штатном режиме. Пока же пунктом пропуска "Солотвино" беспрепятственно пользуются только пешеходы.
В то же время на КПП "Ужгород", где также продолжается акция протеста, нормально функционирует грузовой терминал, также "пересечники" пропускают в сторону границы автомобили, где есть беременные, дети, пожилые люди.
Как ранее сообщал УНН, словацкая сторона ограничила движение в сторону Украины у КПП "Ужгород" за акции протеста "пересечников".