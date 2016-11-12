Румунія призупинила пропуск легкових авто біля КПП “Солотвино” у бік України через акцію “пересічників”
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. У зв′язку із проведенням акції протесту власниками автомобілів з іноземною реєстрацією, які перекрили дорогу до КПП “Солотвино” на кордоні з Румунією, румунські прикордонники тимчасово припинили пропуск легкових авто до України з боку пункту пропуску “Сігету Мармацієй”. Про це УНН повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
Щойно акція протесту завершиться, румунські прикордонники відновлять пропуск транспорту у штатному режимі. Наразі ж пунктом пропуску “Солотвино” безперешкодно користуються тільки пішоходи.
Водночас на КПП “Ужгород”, де також триває акція протесту, нормально функціонує вантажний термінал, також “пересічники” пропускають у бік кордону автомобілі, де є вагітні, діти, літні люди.
Як раніше повідомляв УНН, словацька сторона обмежила рух у бік України біля КПП “Ужгород” через акцію протесту “пересічників”.