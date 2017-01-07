Движение троллейбусов восстановили в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 7 января. УНН. Ровенские троллейбусы снова вышли на маршрут. Ремонтники восстановили разорванные линии электропередач, передает корреспондент УНН.
Система онлайн-слежения за общественным транспортом "Дозор" показывает, что троллейбусы курсируют по городу беспрепятственно.
Как сообщал УНН, 6 января на центральной улице Соборной оборвалась контактная сеть. Провода лежали на дороге от горотдела полиции до центрального универмага. Патрульным полицейским пришлось регулировать движение. Не исключено, что причиной обрыва сети стало резкое похолодание.