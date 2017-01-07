Рух тролейбусів відновили у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Рівненські тролейбуси знову вийшли на маршрут. Ремонтники відновили розірвані лінії електропередач, передає кореспондент УНН.
Система онлайн-стеження за громадським транспортом "Дозор" показує, що тролейбуси курсують містом безперешкодно.
Як повідомляв УНН, 6 січня на центральній вулиці Соборній обірвалась контактна мережа. Дроти лежали на дорозі від міськвідділу поліції до центрального універмагу. Патрульним поліцейським довелося регулювати рух. Не виключено, що причиною обриву мережі стало різке похолодання.