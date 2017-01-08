Движение транспорта из Николаева в Одессу будет восстановлено в 12:00
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня с 12:00 будет восстановлено движение транспорта из Николаева в Одессу. Об этом говорится в распоряжении областной Службы автомобильных дорог, сообщает УНН.
"Учитывая прекращение осадков и по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, сообщаем о возобновлении движения всех категорий транспортных средств на трассе М-14. Восстановление движения транспорта касается участка автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" (на Таганрог), км 55 + 550 (предел Одесской области) с 12:00 часов 8 января ", - заявили в САД в Николаевской области.
Напомним, движение автомобильного транспорта в Кировоградской области восстановлено почти во всех направлениях .