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Движение транспорта из Николаева в Одессу будет восстановлено в 12:00

Движение транспорта из Николаева в Одессу будет восстановлено в 12:00

Киев • УНН

 • 6839 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня с 12:00 будет восстановлено движение транспорта из Николаева в Одессу. Об этом говорится в распоряжении областной Службы автомобильных дорог, сообщает УНН.

"Учитывая прекращение осадков и по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, сообщаем о возобновлении движения всех категорий транспортных средств на трассе М-14. Восстановление движения транспорта касается участка автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" (на Таганрог), км 55 + 550 (предел Одесской области) с 12:00 часов 8 января ", - заявили в САД в Николаевской области.

Напомним, движение автомобильного транспорта в Кировоградской области восстановлено почти во всех направлениях .

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