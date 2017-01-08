Рух транспорту з Миколаєва до Одеси будет відновлено о 12:00
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні з 12:00 буде відновлено рух транспорту з Миколаєва до Одеси. Про це йде мова у розпорядженні обласної Служби автомобільних доріг, повідомляє УНН.
“Враховуючи припинення опадів та за результатами роботи із забезпечення проїзду автомобільними дорогами, повідомляємо про відновлення руху всіх категорій транспортних засобів на трасі М-14. Відновлення руху транспорту стосується ділянки автодороги М-14 „Одеса-Мелітополь-Новоазовськ“ (на Таганрог), км 55+550 (межа Одеської області) з 12:00 години 8 січня”, — заявили в САД у Миколаївській області.
Нагадаємо, рух автомобільного транспорту по Кіровоградській області відновлено майже на всіх напрямках.