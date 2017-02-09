Движение транспорта ограничили в четырех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Украине остается ограниченным движение транспорта в четырех областях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
Так, движение из-за непогоды ограничено в:
Херсонская область
В связи с неблагоприятными погодными условиями (переметы, гололед), с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, введено временное ограничение движения для всех категорий транспорта по а/д общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав-/Р-47/, на всей протяженности Херсонской области (от км 3 868 - км 98 + 768)
Волынская область
Из-за неблагоприятных погодных условий (снегопад, метель, сильный ветер), с целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, на а / д Т-18-02 / М-07 / -Маюничи-Большая-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копылля-Рожица-Торчин-Шклинь-/Н-17/км 110 - км 117 (Торчин-Бялосток), движение закрыто для всех видов транспорта.
Закарпатская область
По состоянию на 05.02.2017 года в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.
Хмельницкая область
В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед) сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по сети дорог местного значения. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по а/д местного значения с 05-00 ч. 03.02.2017 г.
Как сообщал УНН, уровень аварийности на дорогах остается критическим в десяти областях.