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Рух транспорту обмежено в чотирьох областях України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні залишається обмеженим рух транспорту в чотирьох областях. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

Рух транспорту обмежено в чотирьох областях України

Так, рух через негоду обмежене в:

Херсонська область

У зв’язку з несприятливими погодними умовами (перемети, ожеледь), з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, введено тимчасове обмеження руху для всіх категорій транспорту по а/д загального користування Т-04-03 Мар'янське-Берислав-/Р-47/, на всій протяжності Херсонської області (від км 3+868 – км 98+768)

Волинська область

Через несприятливі погодні умови (снігопад, хуртовини, сильний вітер), з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, на а/д Т-18-02 /М-07/-Маюничі-Велика-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожице-Торчин-Шклинь-/Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин-Білостік), рух для закрито для усіх видів транспорту.

Закарпатська область

Станом на 05.02.2017 року у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород - Демічі , км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

Хмельницька область

В зв’язку з несприятливими погодними умовами (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь) склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення. З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05-00 год. 03.02.2017 р.

Як повідомляв УНН, рівень аварійності на дорогах залишається критичним у десяти областях.

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