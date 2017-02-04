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Движение транспорта ограничили в пяти областях

Киев • УНН

 • 8797 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на утро субботы движение транспорта ограничили в пяти областях, в Черкасской области ограничения отменили. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Автомобильных дорог Украины".

Движение транспорта ограничили в пяти областях

Так, ограничения действуют в Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях.

В Житомирской области, как отмечается, из-за непогоды ограничено движение автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 7:30 3 февраля. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

В Киевской области - с 8:30 с февраля введено ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В Винницкой области введено ограничение для движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 6:00 3 февраля. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

В Хмельницкой области ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по а/д местного значения действуют с 5:00 с февраля.

В Закарпатской области произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява-Мукачево, в с. Пасека Свалявского района. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в с. Пасека делают заграждения из мешков с песком на указанной дороге, из-за чего с 21:30 2 февраля движение по а/д Свалява-Мукачево перекрыли для транспорта. Объезд осуществляется по а/д М-06, которая проходит параллельно.

В Черкасской области временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта, которое было введено на автодорогах общего пользования местного значения в связи с резким ухудшением погодных условий 3 февраля, по состоянию на 9:00 4 февраля отменили.

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