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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Рух транспорту обмежено у п'яти областях

Київ • УНН

 • 8797 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на ранок суботи рух транспорту обмежено у п'яти областях, у Черкаській області обмеження скасовано. Про це УНН повідомили у прес-службі "Автомобільних доріг України".

Рух транспорту обмежено у п'яти областях

Так, обмеження діють у Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Закарпатській областях.

На Житомирщині, як зазначається, через негоду обмежено рух автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення з 7:30 3 лютого. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

У Київській області - з 8:30 з лютого введено обмеження руху автобусів та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

На Вінничині введено обмеження для руху автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення з 6:00 3 лютого. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

У Хмельницькій області обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення діють з 5:00 з лютого.

На Закарпатті стався перелив води висотою близько 20 см через дорогу місцевого значення О-071001 Свалява-Мукачеве, в с. Пасіка Свалявського району. Через загрозу подальшого підтоплення приватних будинків у с. Пасіка роблять загородження з мішків з піском на зазначеній дорозі, через що з 21:30 2 лютого рух по а/д Свалява-Мукачеве перекрито для транспорту. Об’їзд здійснюється по а/д М-06, яка проходить паралельно.

У Черкаській області тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового і пасажирського транспорту, яке було введене на автодорогах загального користування місцевого значення у зв’язку з різким погіршенням погодних умов 3 лютого, станом на 9:00 4 лютого скасовано.

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