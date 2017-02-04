Рух транспорту обмежено у п'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на ранок суботи рух транспорту обмежено у п'яти областях, у Черкаській області обмеження скасовано. Про це УНН повідомили у прес-службі "Автомобільних доріг України".
Так, обмеження діють у Житомирській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Закарпатській областях.
На Житомирщині, як зазначається, через негоду обмежено рух автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення з 7:30 3 лютого. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
У Київській області - з 8:30 з лютого введено обмеження руху автобусів та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
На Вінничині введено обмеження для руху автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення з 6:00 3 лютого. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
У Хмельницькій області обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення діють з 5:00 з лютого.
На Закарпатті стався перелив води висотою близько 20 см через дорогу місцевого значення О-071001 Свалява-Мукачеве, в с. Пасіка Свалявського району. Через загрозу подальшого підтоплення приватних будинків у с. Пасіка роблять загородження з мішків з піском на зазначеній дорозі, через що з 21:30 2 лютого рух по а/д Свалява-Мукачеве перекрито для транспорту. Об’їзд здійснюється по а/д М-06, яка проходить паралельно.
У Черкаській області тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового і пасажирського транспорту, яке було введене на автодорогах загального користування місцевого значення у зв’язку з різким погіршенням погодних умов 3 лютого, станом на 9:00 4 лютого скасовано.