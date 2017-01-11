Движение транспорта ограничено на трассе М-15 Одесса-Рени - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Из-за сложных погодных условий (снегопад, метель) на территории Одесской области до сих пор остается закрытым движение для всех видов транспорта на трассе М-15 Одесса - Рени. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
"Одесская область: из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается закрытым движение для всех видов транспорта на таких автодорогах М-15 Одесса - Рени", - говорится в сообщении.
В то же время, в связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые пролегают по территории Арцизскому, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов с 09.00 11 января 2017, кроме автодорог М-05 "Киев-Одесса", М-05-01 "Обход г. Одессы» и М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" (на Таганрог) ».
Напомним, в связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения).