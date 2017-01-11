Рух транспорту обмежено на трасі М - 15 Одеса - Рені - ДСНС

“Одеська область:через складні погодні умови (снігопад, хуртовини), залишається закритим рух для всіх видів транспорту на таких автодорогах:М-15 Одеса — Рені”, — йдеться в повідомленні.

Водночас, у зв’язку з погіршенням погодних умов оперативним штабом було прийнято рішення заборонити рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення), які пролягають територією Арцизького, Біляївського, Білгород-Дністровського, Болградського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського, Татарбунарського районів з 09.00 11 січня 2017 року, крім автодоріг М-05 „Київ-Одеса“, М-05-01 „Обхід м.Одеси“ та М-14 „Одеса-Мелітополь-Новоазовськ“ (на Таганрог)”.

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням погодних умов оперативним штабом було прийнято рішення заборонити рух автотранспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування (державного та місцевого значення).