Движение на автодорогах Кировоградской области восстановили полностью
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. Движение на автодорогах по всем направлениям Кировоградской области восстановлено. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе САД в Кировоградской области.
Сейчас восстановлено движение участков автомобильных дорог Н-23 "Кировоград-Кривой Рог-Запорожье" от км 43 до км 81 и М-13 "Кировоград-Платоново" от км 53-до км 76.
С 15:00 07.01.2017 года снова планируется ограничение движения транспортных средств по всей сети дорог общего пользования Кировоградской области.
Напомним, в Кропивницком на автовокзале возвращают деньги за купленные на Рождество билеты.