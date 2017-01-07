Рух на автошляхах Кіровоградщини відновили повністю
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Рух на автошляхах в усіх напрямках Кіровоградської області відновлено. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі САД у Кіровоградській області.
Наразі відновлено рух ділянок автомобільних доріг Н-23 “Кіровоград—Кривий Ріг—Запоріжжя” від км 43 до км 81 та М-13 “Кіровоград—Платонове” від км 53- до км 76.
З 15:00 07.01.2017 року знову планується обмеження руху транспортних засобів на всій мережі доріг загального користування Кіровоградської області.
Нагадаємо, у Кропивницькому на автовокзалі повертають гроші за куплені на Різдво квитки.