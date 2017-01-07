Рух на автошляхах Кіровоградщини відновили повністю

Наразі відновлено рух ділянок автомобільних доріг Н-23 “Кіровоград—Кривий Ріг—Запоріжжя” від км 43 до км 81 та М-13 “Кіровоград—Платонове” від км 53- до км 76.

З 15:00 07.01.2017 року знову планується обмеження руху транспортних засобів на всій мережі доріг загального користування Кіровоградської області.

Нагадаємо, у Кропивницькому на автовокзалі повертають гроші за куплені на Різдво квитки.