Разжигают геноцид: Кулеба призвал запретить в ЕС российские каналы

Цитата

"Разжигание геноцида на российском государственном телевидении в разгаре. Они признают, что россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения, и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – написал Кулеба.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2022

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить российскому диктатору владимиру путину ультиматум для прекращения "энергетического геноцида украинцев".