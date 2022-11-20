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Розпалюють геноцид: Кулеба закликав заборонити в ЄС російські канали

Розпалюють геноцид: Кулеба закликав заборонити в ЄС російські канали

Київ • УНН

 • 349797 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити в країнах ЄС трансляцію російських пропагандистських каналів, тому що вони підтримують геноцид українців. Про це повідомляє УНН із посиланям на Twitter Кулеби.

Цитата

"Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні в розпалі. Вони визнають, що росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена", – написав Кулеба.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2022

Нагадаємо

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца поставити російському диктатору володимиру путіну ультиматум для припинення "енергетичного геноциду українців".

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