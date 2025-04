Розпалюють геноцид: Кулеба закликав заборонити в ЄС російські канали

Цитата

"Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні в розпалі. Вони визнають, що росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена", – написав Кулеба.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца поставити російському диктатору володимиру путіну ультиматум для припинення "енергетичного геноциду українців".