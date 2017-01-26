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Розничная продажа бензина и дизтоплива в Украине в 2016 году упала на 12% - Госстатистики

Розничная продажа бензина и дизтоплива в Украине в 2016 году упала на 12% - Госстатистики

Киев • УНН

 • 10813 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В 2016 году розничная реализация бензинов и дизельного топлива в Украине суммарно снизились почти на 12%. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-декабре 2016 года продажи бензина моторного в Украине уменьшились на 226,3 тыс. тонн, или на 11% - до 1,84 млн. тонн, по сравнению с 2015 годом.

В то же время, продажа дизельного топлива в Украине в 2016 упала на 225 тыс. тонн, или на 12,9% - до 1,72 млн. тонн.

Также, по данным Госстатистики, реализация бензина А-76/80 в 2016 году сократилась на 11,2% - до 6,9 тыс. тонн, бензина А-92 - на 10,1% - до 875 тыс. тонн, бензина А -95 - на 10,8% - до 930 тыс тонн.

Как сообщал УНН, по словам эксперта топливного рынка Г.Рябцева, подорожание топлива будет провоцировать появление суррогатов на рынке .

Также напомним, по прогнозам экспертов, цена дизельного топлива может быть больше стоимости бензина.

При этом, по словам Л.Косянчука, операторы рынка горючего не заинтересованы в повышении цен на бензин . От роста стоимости топлива - выигрывает только государство.

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