Роздрібний продаж бензину і дизпалива в Україні у 2016 році впав на 12% - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У 2016 році роздрібна реалізація бензинів і дизельного палива в Україні сумарно знизилися майже на 12%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-грудні 2016 року продажі бензину моторного в Україні зменшились на 226,3 тис. тонн, або на 11% - до 1,84 млн тонн, у порівнянні із 2015 роком.
Водночас, продаж дизельного пального в Україні протягом 2016 року впав на 225 тис. тонн, або на 12,9% - до 1,72 млн тонн.
Також, за даними Держстатистики, реалізація бензину А-76/80 в 2016 році скоротилася на 11,2% - до 6,9 тис. тонн, бензину А-92 - на 10,1% - до 875 тис. тонн, бензину А-95 - на 10,8% - до 930 тис тонн.
Як повідомляв УНН, за словами експерта паливного ринку Г.Рябцева, подорожчання пального провокуватиме появу сурогатів на ринку.
Також нагадаємо, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива може бути більшою за вартість бензину.
При цьому, за словами Л.Косянчука, оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини. Від росту вартості пального – виграє лише держава.