россияне сбросили 7 авиабомб на гражданскую инфраструктуру Сум, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
российские войска сбросили 7 авиабомб на гражданскую инфраструктуру Сум. Повреждены жилые дома и промышленная зона, три человека госпитализированы.
Утром 19 июля российские оккупанты сбросили 7 авиабомб на гражданскую инфраструктуру Сум. Под завалами может находиться человек, сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.
Детали
Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Есть повреждения в жилом секторе и промышленной зоне. Трое пострадавших госпитализированы
Сейчас продолжается спасательная операция. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним
Ранее УНН сообщало, что в результате ночной российской атаки на Киев 19 июля погиб один человек
Впоследствии количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.
Сейчас в столичных больницах на стационаре находится 9 из 15 пострадавших в результате российской атаки на Киев 19 июля.