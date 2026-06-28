россияне нанесли удары КАБами по Сумской и Ворожбянской общинам, есть разрушения
Киев • УНН
россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумской и Ворожбянской общинах. Предварительно, обошлось без погибших, но есть повреждения в жилом секторе.
Поздно вечером в субботу, 27 июня, россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Сумской и Ворожбянской общинах. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, два КАБа попали по территории с промышленными и складскими объектами в Ковпаковском районе Сум.
Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Территорию обследуют, последствия уточняются
Он констатировал, что по Ворожбянской общине россияне нанесли удар, предварительно, тремя КАБами.
"Есть повреждения в жилом секторе - как минимум четыре домохозяйства. Информация о пострадавших уточняется", - добавил начальник Сумской ОВА.
Напомним
Накануне в результате российской атаки в Сумском районе погиб гражданский мужчина.
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