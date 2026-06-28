россияне нанесли три удара по Запорожью, ранена женщина
Киев • УНН
Вечером 28 июня россияне нанесли три удара по Запорожью. Повреждены частный дом и объект промышленной инфраструктуры, пострадала 60-летняя женщина с осколочным ранением ноги.
Вечером в воскресенье, 28 июня, россияне нанесли три удара по Запорожью. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, предварительно, есть раненые. Позже Федоров уточнил, что вражеским ударом поврежден частный жилой дом.
Также враг атаковал объект промышленной инфраструктуры. По предварительной информации, пострадала 60-летняя женщина. Ей оказывается медицинская помощь
Позже Федоров добавил, что женщина, пострадавшая в результате вражеской атаки, получила осколочное ранение ноги.
Напомним
В воскресенье в Запорожье в результате российской атаки погибли два человека, среди которых 53-летняя женщина. Ранения получили 16 человек.
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