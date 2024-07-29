Киев • УНН
Враг впервые задействовал одновременно все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе подводные лодки - носители крылатых ракет. Это подтверждает неофициальное название черноморского флота как 'подводного'.
Враг впервые вывел в море одновременно фактически все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе подводные лодки - носители крылатых ракет, отметил в понедельник спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.
Враг впервые вывел в море сразу 3 подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. Фактически, это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе. Иногда черноморский флот называют подводным. Теперь это правда
Юсов про вихід кораблів рф з Чорного моря: про повний відступ говорити не можемо, але спроможності росіян знизилися17 июля 2024, 12:24 • 23934 просмотра