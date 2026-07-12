Россия сбросила взрывчатку с дрона в Херсоне - погиб мужчина, еще двое ранены
Киев • УНН
В ночь на 12 июля российские войска атаковали микрорайон Корабел в Херсоне, сбросив взрывное устройство с беспилотника. Погиб 48-летний мужчина, ранены два человека в возрасте 43 и 58 лет.
В ночь на 12 июля российские войска атаковали Херсон, сбросив взрывное устройство с беспилотника на микрорайон Корабел. В результате удара погиб 48-летний мужчина, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет УНН.
Детали
По его словам, погибший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Также пострадали мужчины в возрасте 43 и 58 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.
Призываю жителей прибрежных районов, и особенно микрорайона Корабел, не рисковать собственной жизнью. Эвакуируйтесь в более безопасные районы. Херсонская городская военная администрация готова помочь с выездом и предоставить необходимую поддержку
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