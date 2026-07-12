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Россия сбросила взрывчатку с дрона в Херсоне - погиб мужчина, еще двое ранены

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

В ночь на 12 июля российские войска атаковали микрорайон Корабел в Херсоне, сбросив взрывное устройство с беспилотника. Погиб 48-летний мужчина, ранены два человека в возрасте 43 и 58 лет.

Россия сбросила взрывчатку с дрона в Херсоне - погиб мужчина, еще двое ранены

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Херсон, сбросив взрывное устройство с беспилотника на микрорайон Корабел. В результате удара погиб 48-летний мужчина, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет УНН.

Детали

По его словам, погибший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Также пострадали мужчины в возрасте 43 и 58 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей.

Призываю жителей прибрежных районов, и особенно микрорайона Корабел, не рисковать собственной жизнью. Эвакуируйтесь в более безопасные районы. Херсонская городская военная администрация готова помочь с выездом и предоставить необходимую поддержку

– подчеркнул Шанько.

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Степан Гафтко

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