Россия планирует импортировать бензин из Казахстана - Reuters

Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту бензина АИ-92, чтобы смягчить дефицит на внутреннем рынке, вызванный остановками нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту около 50 000 метрических тонн бензина АИ-92, чтобы смягчить дефицит на внутреннем рынке, вызванный остановками нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами - пишет издание.

Как отмечается, остановка работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной России в результате атак украинских дронов привела к сокращению производства бензина в конце июня примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ранее заявлял, что Астана не получала официального запроса от Москвы по поставкам бензина.

Российское правительство рассматривает меры по стабилизации рынка, в частности ограничение экспорта топлива, увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих предприятий и импорта - что является необычным шагом для одного из крупнейших мировых экспортеров топлива.

В этом месяце Москва разрешила нефтеперерабатывающим заводам производить бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка с более низкими требованиями к качеству. Россия также планирует импорт бензина морским транспортом, что подчеркивает серьезность ситуации. Казахстан является относительно небольшим производителем топлива по сравнению с Россией, и, по словам источников, объемы поставок вряд ли будут значительными - добавляет издание.

Источники отмечают, что в настоящее время Казахстан имеет избыток бензина, но техническое обслуживание на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 26 июня по 20 июля приведет к сокращению имеющихся запасов.

Одним из возможных источников является казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат", который перерабатывает газовый конденсат с российского завода "ТАНЕКО" и имеет квоты на экспорт топлива. По данным казахстанского аналитического центра по вопросам топлива и энергетики, в мае 2026 года "Конденсат" экспортировал в Грузию 15 207 тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 - отмечает издание.

Однако завод "ТАНЕКО", принадлежащий российской компании "Татнефть", 12 июня полностью остановил переработку нефти после атаки дронов, что потенциально ограничит поступление сырья для завода "Конденсат".

Источник в Казахстане отметил, что поставки бензина в Россию могут быть возможны в обмен на российское авиационное топливо.

По данным отраслевых источников, в июле Казахстан столкнется с дефицитом авиационного топлива из-за роста спроса, технического обслуживания на заводе в Атырау и уменьшения импорта из России.

Напомним

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил Владимиру Путину о "беспрецедентном количестве повреждений" российских нефтеперерабатывающих заводов в результате украинских ударов и предложил ряд мер для стабилизации топливного рынка РФ.