Россия планирует импортировать бензин из Казахстана - Reuters

$44.880.0351.100.31
ukenru
15:33 • 1902 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
13:39 • 8714 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
12:24 • 19078 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
11:53 • 16286 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Эксклюзив
11:32 • 23593 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
10:43 • 18750 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 38840 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
24 июня, 08:15 • 25722 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
24 июня, 07:34 • 28839 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 30185 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
2м/с
37%
746мм
Популярные новости
путин давит на лукашенко в попытке открытия "второго фронта" - WSJ24 июня, 06:49 • 8826 просмотра
Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве материPhotoVideo24 июня, 08:28 • 9292 просмотра
Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины24 июня, 09:53 • 13770 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto10:29 • 21358 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 10230 просмотра
публикации
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 10275 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto12:24 • 19076 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
11:32 • 23591 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 38839 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 75305 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 70746 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 73835 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 90446 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 92419 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 107678 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Россия планирует импортировать бензин из Казахстана - Reuters

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Россия планирует импортировать из Казахстана 50 000 тонн бензина АИ-92 из-за дефицита, вызванного остановками НПЗ после атак дронов. Казахстан пока не получал официального запроса от Москвы.

Россия планирует импортировать бензин из Казахстана - Reuters

Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту бензина АИ-92, чтобы смягчить дефицит на внутреннем рынке, вызванный остановками нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту около 50 000 метрических тонн бензина АИ-92, чтобы смягчить дефицит на внутреннем рынке, вызванный остановками нефтеперерабатывающих заводов и внеплановыми ремонтами

- пишет издание.

Как отмечается, остановка работы нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной России в результате атак украинских дронов привела к сокращению производства бензина в конце июня примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов ранее заявлял, что Астана не получала официального запроса от Москвы по поставкам бензина.

Российское правительство рассматривает меры по стабилизации рынка, в частности ограничение экспорта топлива, увеличение субсидий для нефтеперерабатывающих предприятий и импорта - что является необычным шагом для одного из крупнейших мировых экспортеров топлива.

В этом месяце Москва разрешила нефтеперерабатывающим заводам производить бензин и дизельное топливо для внутреннего рынка с более низкими требованиями к качеству. Россия также планирует импорт бензина морским транспортом, что подчеркивает серьезность ситуации. Казахстан является относительно небольшим производителем топлива по сравнению с Россией, и, по словам источников, объемы поставок вряд ли будут значительными

- добавляет издание.

Источники отмечают, что в настоящее время Казахстан имеет избыток бензина, но техническое обслуживание на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе с 26 июня по 20 июля приведет к сокращению имеющихся запасов.

Одним из возможных источников является казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат", который перерабатывает газовый конденсат с российского завода "ТАНЕКО" и имеет квоты на экспорт топлива. По данным казахстанского аналитического центра по вопросам топлива и энергетики, в мае 2026 года "Конденсат" экспортировал в Грузию 15 207 тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95

- отмечает издание.

Однако завод "ТАНЕКО", принадлежащий российской компании "Татнефть", 12 июня полностью остановил переработку нефти после атаки дронов, что потенциально ограничит поступление сырья для завода "Конденсат".

Источник в Казахстане отметил, что поставки бензина в Россию могут быть возможны в обмен на российское авиационное топливо.

По данным отраслевых источников, в июле Казахстан столкнется с дефицитом авиационного топлива из-за роста спроса, технического обслуживания на заводе в Атырау и уменьшения импорта из России.

Напомним

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил Владимиру Путину о "беспрецедентном количестве повреждений" российских нефтеперерабатывающих заводов в результате украинских ударов и предложил ряд мер для стабилизации топливного рынка РФ.

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира