россия оставила в Черном море один носитель "Калибров" – ВМС ВСУ
Киев • УНН
В Черном море на боевом дежурстве находится один российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр", общий залп которых составляет до 6 ракет. рф продолжает нарушать международные конвенции.
В Черном море остался только один носитель российских крылатых ракет. Общий залп составляет до 6 ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 05.06.2025 на боевом дежурстве в акватории Черного моря находится один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр"
В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
В среду, 04 июня в Черном море было зафиксировано два вражеских корабля с ракетами типа "Калибр". Общий залп составил до 12 ракет.
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