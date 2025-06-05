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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 27031 перегляди

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росія залишила в Чорному морі один носій "Калібрів" – ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких становить до 6 ракет. рф продовжує порушувати міжнародні конвенції.

росія залишила в Чорному морі один носій "Калібрів" – ВМС ЗСУ

У Чорному морі залишився лише один носій російських крилатих ракет.   Загальний залп становить до 6 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).   

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 05.06.2025 на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря перебуває один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр"

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

У середу, 04 червня в Чорному морі було зафіксовано два ворожі кораблі з ракетами типу "Калібр". Загальний залп становив до 12 ракет.

росія посилює присутність в Арктиці новітньою ядерною субмариною із 96 боєголовками05.06.25, 03:09 • 3456 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Військово-морські сили України
Азовське море
Чорне море
Босфор
Brent Oil
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