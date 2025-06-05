росія залишила в Чорному морі один носій "Калібрів" – ВМС ЗСУ

У Чорному морі залишився лише один носій російських крилатих ракет. Загальний залп становить до 6 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Зазначається, що станом на 06:00 05.06.2025 на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря перебуває один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр"

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет