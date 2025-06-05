росія залишила в Чорному морі один носій "Калібрів" – ВМС ЗСУ
Київ • УНН
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель з крилатими ракетами "Калібр", загальний залп яких становить до 6 ракет. рф продовжує порушувати міжнародні конвенції.
У Чорному морі залишився лише один носій російських крилатих ракет. Загальний залп становить до 6 ракет. Про це інформує УНН з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
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Зазначається, що станом на 06:00 05.06.2025 на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря перебуває один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр"
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
У середу, 04 червня в Чорному морі було зафіксовано два ворожі кораблі з ракетами типу "Калібр". Загальний залп становив до 12 ракет.
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