Россия атаковала Киев баллистикой
Киев • УНН
В ночь на 28 июня российские войска атаковали Киев баллистикой. В столице прогремело как минимум 5 взрывов, работала ПВО.
Россия в ночь на воскресенье, 28 июня, атаковала Киев с воздуха. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 1:57 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
Баллистика на Киев!
Через несколько минут в Киеве прогремели как минимум 5 взрывов.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
Вскоре мониторинговые каналы сообщили, что угрозы новых ударов по Киеву на данный момент нет.
Напомним
В результате атаки рф в четверг, 25 июня, в Дарницком районе Киева обломки ракеты упали на открытой территории. Также произошло возгорание складского помещения.
В Киеве в результате российской атаки уничтожен инновационный терминал "Новой почты"15.06.26, 13:10 • 9072 просмотра