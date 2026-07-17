Российский FPV-дрон атаковал рынок в Херсоне, один погибший и шестеро раненых
Киев • УНН
17 июля российские военные атаковали FPV-дроном рынок в Херсоне. Погибла 70-летняя женщина, ранены шесть мирных жителей.
Российская армия утром атаковала FPV-дроном рынок в Херсоне, один человек погиб, шестеро ранены, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 17 июля около 09:30 российские военные совершили атаку FPV-дроном по территории рынка в Херсоне.
В результате удара погибла 70-летняя женщина. В настоящее время известно, что ранения различной степени тяжести получили шестеро мирных жителей
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
В полиции Херсонщины указали, что за прошедшие сутки войска рф обстреливали правобережье Херсонской области из артиллерии, тактической авиации, применяли БпЛА различных типов. В населенных пунктах пострадали шесть многоквартирных домов, частные дома, объект критической инфраструктуры, административное здание, промышленный объект, учебное заведение, две кареты скорой медицинской помощи, шесть гражданских автомобилей, два автобуса, мопед. По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.