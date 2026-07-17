Российский FPV-дрон атаковал рынок в Херсоне, один погибший и шестеро раненых

Российская армия утром атаковала FPV-дроном рынок в Херсоне, один человек погиб, шестеро ранены, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

По данным следствия, 17 июля около 09:30 российские военные совершили атаку FPV-дроном по территории рынка в Херсоне.

В результате удара погибла 70-летняя женщина. В настоящее время известно, что ранения различной степени тяжести получили шестеро мирных жителей