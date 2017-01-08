Российская фура сгорела в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 января. УНН. В ночь на воскресенье, 8 января, на трассе "Киев-Чоп" между селами Ракошино и Зняцево Мукачевского района произошел пожар, в результате которого почти полностью сгорел грузовой автомобиль с российской регистрацией. Информацию, появившуюся в социальной сети, УНН подтвердила пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя.
Убытки и причина пожара устанавливается.
За прошедшие сутки в Украине произошло 195 пожаров , в результате которых погибли семь человек, также восемь человек пострадали.