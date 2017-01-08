Російська фура згоріла на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 січня. УНН. У ніч на неділю, 8 січня, на трасі “Київ-Чоп” між селами Ракошино та Зняцьово Мукачівського району сталася пожежа, внаслідок якої майже повністю згорів вантажний автомобіль з російською реєстрацією. Інформацію, що з′явилася у соціальній мережі, УНН підтвердила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Пожежею пошкоджено кабіну водія, причіп, дерев’яні палети, передні колеса та знищено документи і салон кабіни водія.
Збитки та причина пожежі наразі встановлюється.
За минулу добу в Україні сталось 195 пожеж, внаслідок яких загинуло сім осіб, також вісім осіб постраждало.