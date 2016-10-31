Россия собирается лишить Украину 2 млрд долл. доходов от транзита газа - нардеп

Руководитель фракции отметил, что фракция считает недопустимым решение Еврокомиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL.

"Цель России - лишить Украину 2 млрд долларов доходов от транзита газа и взять под контроль транзит", - подчеркнул он.

Напомним, Еврокомиссия расширила доступ российского "Газпрома" к ключевому газопроводу OPAL , что связывает "Северный поток" с Германией. Это позволит российскому концерну поставлять в Европу больше газа в обход традиционного маршрута через территорию Украины.

В "Нафтогазе" заявили, что в случае, если "Газпром" получит доступ к дополнительным 30% мощности OPAL, транзит сократится на 10-11 млрд куб. м в год .