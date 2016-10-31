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15 марта, 19:03 • 116492 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170630 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140515 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132781 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114213 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106310 просмотра

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15 марта, 10:46 • 102056 просмотра

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Россия собирается лишить Украину 2 млрд долл. доходов от транзита газа - нардеп

Россия собирается лишить Украину 2 млрд долл. доходов от транзита газа - нардеп

Киев • УНН

 • 5249 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Россия собирается лишить Украину 2 млрд долл. доходов от транзита газа. Об этом заявил руководитель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбака, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Руководитель фракции отметил, что фракция считает недопустимым решение Еврокомиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL.

"Цель России - лишить Украину 2 млрд долларов доходов от транзита газа и взять под контроль транзит", - подчеркнул он.

Напомним, Еврокомиссия расширила доступ российского "Газпрома" к ключевому газопроводу OPAL , что связывает "Северный поток" с Германией. Это позволит российскому концерну поставлять в Европу больше газа в обход традиционного маршрута через территорию Украины.

В "Нафтогазе" заявили, что в случае, если "Газпром" получит доступ к дополнительным 30% мощности OPAL, транзит сократится на 10-11 млрд куб. м в год .

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