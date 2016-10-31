Росія збирається позбавити Україну 2 млрд дол. доходів від транзиту газу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Росія збирається позбавити Україну 2 млрд дол. доходів від транзиту газу. Про це заявив керівник парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
Керівник фракції наголосив, що фракція вважає неприпустимим рішення Єврокомісії щодо розширення доступу "Газпрому" до газогону OPAL.
"Мета Росії – позбавити Україну 2 млрд доларів доходів від транзиту газу і взяти під контроль транзит", - підкреслив він.
Нагадаємо, Єврокомісія розширила доступ російського "Газпрому" до ключового газопроводу OPAL, що зв'язує "Північний потік" з Німеччиною. Це дозволить російському концерну поставляти в Європу більше газу в обхід традиційного маршруту через територію України.
У "Нафтогазі" заявили, що у випадку, якщо “Газпром” отримає доступ до додаткових 30% потужностей OPAL, транзит скоротиться на 10-11 млрд куб. м на рік.