Россия задействовала уже около 75% войск, привлеченных к вторжению в Украину — журналист Politico

Детали

По словам журналиста, чиновник уточнил, что речь идет о 75% от общего количества батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение, а не об общем составе армии РФ. Однако это все равно значимые цифры, добавил Маклири.

Добавим

По Состоянию на 15 марта враги потеряли (были полностью уничтожены или потеряли боеспособность) до 40% своих подразделений, которые стянули на территорию Украины.

The official clarifies that its 75% of total Russian battalion tactical groups that are committed to the fight, which is different than "total military" but still significanthttps://t.Co/i20Rx94Z95

— Paul McLeary (@paulmcleary) March 16, 2022