Россия задействовала уже около 75% войск, привлеченных к вторжению в Украину — журналист Politico

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Россия задействовала уже около 75% своих батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение в Украину. Об этом в Twitter сообщил журналист американского издания Politico Пол Маклири со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США, информирует УНН.

Детали

По словам журналиста, чиновник уточнил, что речь идет о 75% от общего количества батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение, а не об общем составе армии РФ. Однако это все равно значимые цифры, добавил Маклири.

Добавим

По Состоянию на 15 марта враги потеряли (были полностью уничтожены или потеряли боеспособность) до 40% своих подразделений, которые стянули на территорию Украины.

The official clarifies that its 75% of total Russian battalion tactical groups that are committed to the fight, which is different than "total military" but still significanthttps://t.Co/i20Rx94Z95

— Paul McLeary (@paulmcleary)March 16, 2022

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