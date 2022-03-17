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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росія задіяла вже близько 75% військ, залучених до вторгнення в Україну — журналіст Politico

Росія задіяла вже близько 75% військ, залучених до вторгнення в Україну — журналіст Politico

Київ • УНН

 • 115579 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Росія задіяла вже близько 75% своїх батальйонно-тактичних груп, залучених до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це у Twitter повідомив журналіст американського видання Politico Пол Маклірі з посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США, інформує УНН.

Деталі

За словами журналіста, чиновник уточнив, що йдеться про 75% від загальної кількості батальйонно-тактичних груп, залучених до повномасштабного вторгнення, а не про загальний склад армії РФ. Однак це все одно значущі цифри, додав Маклірі.

Додамо

Станом на 15 березня вороги втратили (були повністю знищені чи втратили боєздатність) до 40% своїх підрозділів, які стягнули на територію України.

The official clarifies that its 75% of total Russian battalion tactical groups that are committed to the fight, which is different than "total military" but still significant https://t.co/i20Rx94Z95

— Paul McLeary (@paulmcleary) March 16, 2022

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