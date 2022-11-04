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россия развернула заградотряды для борьбы с дезертирами – британская разведка

россия развернула заградотряды для борьбы с дезертирами – британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Российские войска развернули заградительные отряды, которые угрожают стрелять по дезертирам. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

"Из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские войска, вероятно, начали разворачивать "заградительные войска" или "подразделения блокировки". Эти подразделения угрожают расстрелять собственных солдат, которые отступают", – говорится в сообщении.

Как отметили британские разведчики, недавно российские генералы хотели, чтобы их командиры применяли оружие против дезертиров. Высшее командование армии рф хочет, чтобы военные держали оборону вплоть до смерти.

"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, моральном духе и недисциплинированности российских войск", – добавили в Минобороны Великобритании.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 04 November 2022

Find out more UK government's response: https://t.co/CWHuZrKery

# StandWithUkraine  pic.twitter.com/bYLF2ONZOR

—Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 4, 2022

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