россия развернула заградотряды для борьбы с дезертирами – британская разведка

"Из-за низкого морального духа и нежелания воевать российские войска, вероятно, начали разворачивать "заградительные войска" или "подразделения блокировки". Эти подразделения угрожают расстрелять собственных солдат, которые отступают", – говорится в сообщении.

Как отметили британские разведчики, недавно российские генералы хотели, чтобы их командиры применяли оружие против дезертиров. Высшее командование армии рф хочет, чтобы военные держали оборону вплоть до смерти.

"Тактика расстрела дезертиров, вероятно, свидетельствует о низком качестве, моральном духе и недисциплинированности российских войск", – добавили в Минобороны Великобритании.

