росія розгорнула загородзагони для боротьби з дезертирами – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російські війська розгорнули загороджувальні загони, які погрожують стріляти по дезертирах. Про це у Twitter повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, передає УНН.
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"Через низький моральний дух і небажання воювати російські війська, ймовірно, почали розгортати "загороджувальні війська" або "підрозділи блокування". Ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили британські розвідники, нещодавно російські генерали хотіли, щоб їхні командири застосовували зброю проти дезертирів. Вище командування армії рф хоче, щоб військові тримали оборону аж до смерті.
"Тактика розстрілу дезертирів, ймовірно, свідчить про низьку якість, моральний дух і недисциплінованість російських військ", – додали в Міноборони Великої Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022
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