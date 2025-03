россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине - Кулеба

Цитата

“россия ошибается, если думает, что может “переждать” военную помощь Украине. Украина будет только становиться сильнее, а российская агрессия провалится”, - написал Кулеба.

Он также отметил, что Украина не просто получает оружие, но и наращивает внутреннее производство и совместное производство с партнерами в НАТО и за его пределами.

Russia makes a mistake if it thinks it can “wait out” military aid for Ukraine. Ukraine will only get stronger, and Russian aggression will fail. We are not just bringing weapons to Ukraine. We are ramping up domestic production and co-production with partners in NATO and beyond. pic.twitter.com/mljxtPNKX6

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2023

Дополнение

В Украине на первом Международном форуме оборонных индустрий был создан Альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации