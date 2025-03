росія помиляється, якщо думає, що може “перечекати” військову допомогу Україні - Кулеба

Цитата

“Росія помиляється, якщо думає, що може “перечекати” військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться”, - написав Кулеба.

Він також зазначив, що Україна не просто отримує зброю, а й нарощує внутрішнє виробництво та спільне виробництво з партнерами в НАТО та за його межами.

Russia makes a mistake if it thinks it can “wait out” military aid for Ukraine. Ukraine will only get stronger, and Russian aggression will fail. We are not just bringing weapons to Ukraine. We are ramping up domestic production and co-production with partners in NATO and beyond. pic.twitter.com/mljxtPNKX6

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2023

Доповнення

В Україні на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій було створено Альянс оборонних індустрій. Виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до його базової декларації