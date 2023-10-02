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росія помиляється, якщо думає, що може “перечекати” військову допомогу Україні - Кулеба

росія помиляється, якщо думає, що може “перечекати” військову допомогу Україні - Кулеба

Київ • УНН

 • 757963 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У кремлі заявили, що росія може “перечекати” військову допомогу Україні. На що голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував, зазначивши, що Україна не просто отримує зброю, а й нарощує та модифікує власне виробництво. Про це пише УНН з посиланням на публікацію міністра закордонних справ України у Х.

Цитата 

“Росія помиляється, якщо думає, що може “перечекати” військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться”, - написав Кулеба.

Він також зазначив, що Україна не просто отримує зброю, а й нарощує внутрішнє виробництво та спільне виробництво з партнерами в НАТО та за його межами.

Russia makes a mistake if it thinks it can “wait out” military aid for Ukraine. Ukraine will only get stronger, and Russian aggression will fail. We are not just bringing weapons to Ukraine. We are ramping up domestic production and co-production with partners in NATO and beyond. pic.twitter.com/mljxtPNKX6

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2023

Доповнення

В Україні на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій було створено Альянс оборонних індустрій. Виробники зброї та військової техніки з усього світу можуть приєднатися до його базової декларації

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